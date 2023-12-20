أخبار الفن.. تفاصيل جديدة بأزمة شيرين مع روتانا ومفاجآت في برومو فيلم الإسكندراني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تفاصيل جديدة في أزمة شيرين مع روتانا وطرح برومو الإسكندراني قبل انطلاق عرضه.

كشف الدكتور حسام لطفى محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل جديدة خاصة بأزمتها ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

طرح الفنان أحمد العوضي البرومو الرسمي الأول لأحدث أفلامه “الإسكندراني” الذى من المقرر أن يطرح شهر يناير القادم من عام 2024 ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

كشف المخرج مروان حامد عن تحضيره لفيلم تسجيلي عن والده الكاتب الكبيرالراحل وحيد حامد ، لأنه كان كاتب استثنائي.

أطلقت شركة "تي فيجن" طارق الجنايني، الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" المقرر عرضه يوم ٤ يناير في السينمات المصرية و١١ يناير في جميع الدول العربية، على مواقعها الخاصة بالتواصل الاجتماعي، الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي

تعرض السينمات المصرية فيلم Aquaman and the Lost Kingdom بداية من غد الأربعاء 20 ديسمبر، بعد فترة تأجيل ومشكلات كثيرة هددت عرضه.

كشف الفنان محمد شاهين عن عدم مشاركته في دراما رمضان 2024، حتى الآن، مشيرا إلى أنه سعيد بهذه الإجازة بعد مسلسله العام الماضي، الهرشة السابعة.