أخبار الفن.. تفاصيل جديدة بأزمة شيرين مع روتانا ومفاجآت في برومو فيلم الإسكندراني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تفاصيل جديدة في أزمة شيرين مع روتانا وطرح برومو الإسكندراني قبل انطلاق عرضه.
محامى شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل جديدة عن أزمتها مع روتانا
كشف الدكتور حسام لطفى محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل جديدة خاصة بأزمتها ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
أحمد العوضي يطرح البرومو الرسمي الأول لفيلم الإسكندراني.. فيديو
طرح الفنان أحمد العوضي البرومو الرسمي الأول لأحدث أفلامه “الإسكندراني” الذى من المقرر أن يطرح شهر يناير القادم من عام 2024 ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.
مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو
كشف المخرج مروان حامد عن تحضيره لفيلم تسجيلي عن والده الكاتب الكبيرالراحل وحيد حامد ، لأنه كان كاتب استثنائي.
استعدادًا لعرضه بالسينما.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة"
أطلقت شركة "تي فيجن" طارق الجنايني، الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" المقرر عرضه يوم ٤ يناير في السينمات المصرية و١١ يناير في جميع الدول العربية، على مواقعها الخاصة بالتواصل الاجتماعي، الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي
غدا.. انطلاق عرض فيلم Aquaman and the Lost Kingdom في مصر
تعرض السينمات المصرية فيلم Aquaman and the Lost Kingdom بداية من غد الأربعاء 20 ديسمبر، بعد فترة تأجيل ومشكلات كثيرة هددت عرضه.
بعد الهرشة السابعة.. محمد شاهين: فرحان بالإجازة في رمضان 2024
كشف الفنان محمد شاهين عن عدم مشاركته في دراما رمضان 2024، حتى الآن، مشيرا إلى أنه سعيد بهذه الإجازة بعد مسلسله العام الماضي، الهرشة السابعة.