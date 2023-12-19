بعد الهرشة السابعة.. محمد شاهين: فرحان بالإجازة في رمضان 2024

كشف الفنان محمد شاهين عن عدم مشاركته في دراما رمضان 2024، حتى الآن، مشيرا إلى أنه سعيد بهذه الإجازة بعد مسلسله العام الماضي، الهرشة السابعة.

وقال محمد شاهين في تصريحات خاصة لبرنامج عرب وود، إنه سعيد بهذه الإجازة، ولكن لو عرضه عليه عمل مختلف ويستحق سيقوم به على الفور.

كانت شخصية آدم التي قدمها الفنان محمد شاهين من أبرز الإضافات التي لاقت إعجاب الجميع في مسلسل الهرشة السابعة، خاصة أنها مكتوبة بتفاصيل تبرز جوانب مختلفة في شخصية الرجل الشرقي الذي لطالما كان التعبير عنه أحاديا.

وقال محمد شاهين في تصريحات خاصة لصدى البلد،:"أنا مش متزوج.. والمسلسل لم يغير فكرتي عن الزواج.. أنا زي ما أنا.. واقتبست الشخصية من تفاصيل في حياة شقيقي لأنه شخص صبور ومي بالهرشة السابعة وصديق مقرب أيضا".

وعن تعاطف الجمهور مع شخصية آدم، قال محمد شاهين:" الجمهور بقاله كتير مش شايف شخصية الرجل اللي ممكن يبكي ويندم على تصرفاته، أو يدعم مراته.. وأنا مش شايف إنه آدم توكسيك.. بس هو مش بطل... البطل الحقيقي هو اللي اتجوز وخلف وكمل".