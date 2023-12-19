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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استعدادًا لعرضه بالسينمات.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة"

صدى البلد

أطلقت شركة "تي فيجن" طارق الجنايني، الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" المقرر عرضه يوم ٤ يناير في السينمات المصرية و١١ يناير في جميع الدول العربية، على مواقعها الخاصة بالتواصل الاجتماعي، الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، العالمي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.
‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

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ومن خلال التريلر نجد تواجد مجموعة من ضيوف الشرف سواء لاعبي كرة سابقين مثل عبد الستار صبري وأمير عبد الحميد وتامر بيجاتو وجمال حمزة، وصانعي محتوى مثل عمر الطوبجي، ومشاهير التيك توك مثل شبيه صلاح وماني وفاندايك، وجاءت الإشادات كبيرة على موسيقى الفيلم التي كانت واضحة في الإعلان ومن المتوقع أن تكون جزء أساسي من الفيلم وهي مزيكا الوايلي التي لاقت انتشاراً واسعاً الفترة الماضية.

 

لمشاهدة البرومو من هنا

احمد حسام ميدو احمد حسام الإعلان الرسمي التفاصيل الكاملة التواصل الاجتماعي

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