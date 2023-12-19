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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم مقسوم . محمد فراج من الجونة السينمائي: عايز أعمل حاجة عن أحداث غزة ومعايا سيناريو

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات المضية نستعرضهاا من خلال السطور التالية..

قبل عرضه.. تعرف على التفاصيل الكاملة لـ فيلم "مقسوم"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “مقسوم” البوستر الرسمي دون الكشف عن موعد عرضه وظهر على البوستر بطلاته الثلاثة الفنانة ليلى علوى , الفنانة شيرين رضا والفنانة سما إبراهيم 

ويشكل فيلم "مقسوم" أول تعاون فني بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال سينمائية سابقة.

تدور قصة الفيلم حول ثلاثة مطربات كانوا يعملون في فرقة موسيقية خلال التسعينيات، وبعد مرور 30 عامًا، يجتمعن مرة أخرى ويقررن العودة إلى النشاط الفني ومع ذلك، تواجه حياتهن العديد من المشاكل والصعوبات، وتتناول القصة جوانب اجتماعية كوميدية موسيقية.

 

فیلم مقسوم من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

محمد فراج من الجونة السينمائي: عايز أعمل حاجة عن أحداث غزة ومعايا سيناريو

كشف الفنان محمد فراج، عن تأثره الشديد بالقضية الفلسطينية والأحداث التي عاشتها غزة مؤخراً، وذلك في تصريحات لزهرة رامي، عبر راديو “إنرجي 92.1”، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقال فراج: "أصبت بحالة من التأثر والحزن والغضب الشديد، وأصبح لدي رغبة كبيرة في تقديم شيء عما يحدث، وهذا ما حدث بالفعل، ومعايا ورق لعمل ما"، ولم يكشف المزيد عنه.

وأضاف أنه سعيد بالنسخة الحالية من مهرجان الجونة، والتي تأتي في ظروف استثنائية، وما يحمله من دعم للقضية الفلسطينية، قائلاً: "مبسوط ببرنامج المهرجان وفعاليته وما يهدف له، كل الشكر والتقدير لمهرجان الجونة في إصرارها على إكمال الدورة الحالية رغم جميع الظروف".

المطرب سمسم شهاب يتعرض لحادث سير| شاهد

أعلن المطرب الشعبى سمسم شهاب عن تعرضه لحادث سير عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

ونشر سمسم شهاب مجموعة من الصور لسيارته المتهشمة وكتب :" تعرضت فجر اليوم لحادث أليم , وقد نجونا أنا ومن معى بفضل الله عز وجل .. الحمد لله نجانى ربى من أجل اولادى".

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