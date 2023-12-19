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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فراج من الجونة السينمائي: عايز أعمل حاجة عن أحداث غزة ومعايا سيناريو

محمد فراج
محمد فراج

كشف الفنان محمد فراج، عن تأثره الشديد بالقضية الفلسطينية والأحداث التي عاشتها غزة مؤخراً، وذلك في تصريحات لزهرة رامي، عبر راديو “إنرجي 92.1”، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقال فراج: "أصبت بحالة من التأثر والحزن والغضب الشديد، وأصبح لدي رغبة كبيرة في تقديم شيء عما يحدث، وهذا ما حدث بالفعل، ومعايا ورق لعمل ما"، ولم يكشف المزيد عنه.

وأضاف أنه سعيد بالنسخة الحالية من مهرجان الجونة، والتي تأتي في ظروف استثنائية، وما يحمله من دعم للقضية الفلسطينية، قائلاً: "مبسوط ببرنامج المهرجان وفعاليته وما يهدف له، كل الشكر والتقدير لمهرجان الجونة في إصرارها على إكمال الدورة الحالية رغم جميع الظروف".

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وكان آخر اعمال محمد فراج هو فيلم “فوي فوي” من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. 

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

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