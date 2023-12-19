ثلاثية نظيفة.. مانشستر سيتي يعبر أوراوا ريد إلى نهائي مونديال الأندية

ويواجه فلومينينسي البرازيلي

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني 3-0، في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية.

سجل أهداف السيتي كل من ماريوس هويبراتين في مرماه بالخطأ في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، وماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 52، وبرناردو سيلفا ف يالدقيقة 59.

وبهذا الفوز يواجه مانشستر سيتي فريق فلومينينيسي البرازيلي في المباراة النهائية يوم الجمعة، ويلاقي أوراوا ريد دايموندز الياباني النادي الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وأعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الأساسي، في مواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية.

ويغيب عن قائمة مانشستر سيتي، هدافه النرويجي إيرلينج هالاند بسبب الإصابة، فيما يجلس الأرجنتيني جوليان ألفاريز على مقاعد البدلاء.

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء دون رأس حربة، حيث يتكون خطه الأمامي من برناردو سيلفا وفيل فودين وجاك جريليش.



وسيؤدي الإسباني رودري كما جرت العادة، دور لاعب الارتكاز، وسيتحرك أمامه كل من ماتيو كوفاسيتش وماثيوس نونيز.

وسيقف جون ستونز إلى جانب مانويل أكانجي في عمق الخط الخلفي، فيما يبقى البرتغالي روبن دياز على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:

مانشستر سيتي: إيدرسون، ووكر، ستونز، أكانجي، أكي، رودري، كوفاسيتش، نونيز، سيلفا، فودين، جريليش.

أوراوا: نيشيكاوا، سيكيني، شولز، هويبراتن، أكيموتو، إيتو، إيواوو، أوكوبو، ياسووي، كويزومي، مارتينيز.