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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

«صحة كفر الشيخ» تعقد دورة تدريبية لصيادلة مخازن التطعيمات.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقدت إدارة التطعيمات بمديرية الشئون بمحافظة كفر الشيخ اليوم دورة تدريبية لصيادلة مخازن التطعيمات في جميع الوحدات الصحية، فضلاً عن إجراء مسح شامل جميع الأطفال المتخلفين عن التطعيمات.

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وتهدف الدورة التدريبية إلى رفع كفاءة الصيادلة العاملين في مخازن الطعوم، وتعريفهم بالإجراءات المخزنية السليمة، وكذلك معايير سلسلة التبريد.

وأشرفت على هذه الدورة الدكتورة آلاء بسيوني، مديرة إدارة التطعيمات، والتي أكدت أن الدورة تأتي تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بضرورة التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان سلامة الطعوم المقدمة للأطفال.

وأوضحت أن الدورة التدريبية شملت العديد من الموضوعات المهمة، منها التعريف بالإجراءات المخزنية، وشروط تخزين الطعوم والأمصال، ومعايير سلسلة التبريد، وإجراءات السلامة والصحة المهنية في مخازن التطعيمات.

وأضافت أن الدورة التدريبية شهدت حضور عدد كبير من الصيادلة العاملين في مخازن الطعوم في جميع الوحدات الصحية بالمحافظة، وتلقوا تدريباً مكثفاً على جميع الموضوعات المطروحة.

وفي سياق متصل، قامت إدارة التطعيمات بإجراء مسح شامل لجميع الأطفال المتخلفين عن التطعيمات في جميع الوحدات الصحية بالمحافظة.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات وكيل الوزارة، بضرورة التركيز على سرعة التواصل واستدعاء الأطفال المتخلفين عن التطعيمات، وذلك لضمان حصولهم على التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية.

وأوضحت الدكتورة آلاء بسيوني، أن مسح الأطفال المتخلفين عن التطعيمات شمل جميع الوحدات الصحية بالمحافظة، وتم إعداد قوائم بأسماء هؤلاء الأطفال، وأرقام هواتف ذويهم، وذلك لسرعة التواصل معهم والاستدعاء عقب كل جلسة تطعيم.

وأكدت "بسيوني" أن إدارة التطعيمات تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية.

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