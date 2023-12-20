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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاملة أبو ذكري: غادرت مصر أثناء حكم الإخوان

صدى البلد

قالت المخرجة  كاملة أبو ذكري، إنها ابنة هذا الوطن نتاج لأرض وترابه وشعب مصر، ولا تستطيع أن تتخيل أن تعيش في أي مكان بالعالم غير مصر.

وأضافت "أبو ذكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها سافرت إلى مدة شهر خلال حكم الإخوان خارج مصر، وحاولت أن تجعل ابنتها تسافر هي الأخرى، لكنها انهارت "قالت لي يا ماما مش هما اللي هيمشونا لكن احنا اللي هنمشيهم، ومقدرتش تستحمل العيش خارج مصر".

وأوضحت أن هناك من يحاول جر مصر لصراعات وحروب وتوريط مصر، بهدف هدم كل ما حدث من مشروعات جديدة الفترة الماضية، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية إلا أن الشعب يمتلك بفطرته البسيطة قدرة تحمل ذلك والبحث عما يوفر له الأمان لمعرفته أن هناك الكثيرين يقفون ضد مصر، الذين ليس من مصلحتهم أن تكون مصر دولة حرة مستقلة وصاحبة رأيها.

يذكر أن آخر أعمال كاملة أبو ذكري هو مسلسل بطلوع الروح  التى شاركت به فى الماراثون الرمضاني لعام 2022 ، وهو بطولة الفنانة إلهام شاهين، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وتناول العمل قصة روح التي يستدرجها زوجها من مصر إلى  داعش في سوريا، وتحاول روح الفرار لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتتمني العودة لمصر معتبرة أنه حلم بعيد.

وشارك فى المسلسل نخبة من الفنانين منهم، منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، إلهام شاهين، عادل كرم، محمد حاتم، وهو من تأليف محمد هشام عُبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

المخرجة كاملة ابو ذكرى بطل كاملة أبو ذكرى مسلسل بطلوع الروح

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