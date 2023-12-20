توعية المواطنين بسيناء للمشاركة في الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

استعدت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، لتكثيف برامج الإعلام لتوعية المواطنين من أجل المشاركة الإيجابية في الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل و المقرر تنفيذها الأحد 24 ديسمبر القادم ولمدة 4 أيام .، بناءا على توجيهات الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، والدكتور أسامة سالم مدير إدارة الطب الوقائى بأهمية تكثيف التوعية استعدادا للحملة.

شلل الأطفال:

وثمن الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام بالمديرية، دور الرائدات الريفيات في تكثيف الإعلام الصحي لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم وخطورة مرض شلل الأطفال الي ربات البيوت بالمحافظة.

وأضاف أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض.



وأشار الدكتور منيع اسماعيل، مشرف وزارة الصحة إلى توفير وزارة الصحة كافة الامكانيات لانجاح الحملة، و أن التطعيم مجانى ودون أى مقابل وليس له آثار جانبية ، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان من الطعم الفموى .

وان التطعيم من سن يوم وحتى 5 سنوات، وأوضح ان التطعيم متوافر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات .. الى جانب الفرق الثابتة والمتحركة بجميع المناطق من منزل إلى منزل ومن شقة إلي شقة .لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين



وناشد الرائدات الي إيصال الرسالة الي جميع المواطنين وهي اهمية تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال .



من جانبها ..أكدت الدكتوره جليلة لطفي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، على توصيل الرسالة الإعلامية الي كل بيت في المحافظة باعتبار ان صحة أبناءنا امانه وواجب إنساني.



وقالت الدكتورة ريهام الغزال مدير التثقيف بادارة العريش ان هناك خطة لتكثيف زيارات المثقفين الصحيين للتنسيق بشأن آلية تنفيذ الحملة المحدودة للتطعيم إلى جميع الجهات والمصالح الحكومية و ودور الحضانات .وأشارت الي أهمية مراجعة خطة تحريك المجتمع بجميع الوحدات الصحية لمتابعة تنفيذ الخطة الإعلامية

وأكد فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه تم الإعداد لمخاطبة جميع الإدارات الصحية لتنفيذ الخطة الإعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المصالح الحكومية والأهلية ذات الصلة للمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة.