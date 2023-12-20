فاقد حاسة الشبع.. اقضي على أسباب الشعور الدائم بالجوع

إذا كنت تعاني من الشعور الدائم بالجوع، فقد يكون هناك عدة أسباب محتملة لذلك. هنا بعض الأسباب الشائعة للشعور الدائم بالجوع بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أسباب الشعور الدائم بالجوع

1. عدم تناول وجبات غذائية متوازنة: إذا كنت لا تتناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والدهون الصحية والألياف، فقد يكون لديك الشعور بالجوع بشكل دائم.

2. زيادة النشاط البدني: إذا كنت تمارس النشاط البدني بشكل مكثف أو قد تكون لديك معدلات استهلاك السعرات الحرارية المرتفعة، فقد تحتاج إلى كميات إضافية من الطعام لتلبية احتياجاتك الحرارية.

3. عوامل نفسية: الإجهاد، التوتر العاطفي، القلق والمشاعر السلبية الأخرى قد تؤدي إلى زيادة الشهية والشعور الدائم بالجوع.

4. قلة النوم: عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم قد يؤثر على هرموني الجوع والشبع (الجريلين والليبتين)، مما يؤدي إلى زيادة الشهية والشعور بالجوع.

5. مشاكل في الهضم: بعض الحالات المرتبطة بالهضم مثل ارتجاع المريء أو اضطرابات الجهاز الهضمي قد تؤدي إلى الشعور المستمر بالجوع.

إذا كانت مشكلة الشعور الدائم بالجوع تسبب لك قلقًا أو تأثرًا على نوعية حياتك، فمن المستحسن استشارة الطبيب. يمكن للطبيب تقييم حالتك وتحديد السبب المحتمل ووضع خطة علاجية مناسبة. قد تشمل العلاجات التغذوية المناسبة، وتقليل الإجهاد، وتحسين نوعية النوم، وعلاج أي اضطرابات هضمية موجودة.