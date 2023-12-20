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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس الأمة الكويتي: نحن على عتبة مرحلة جديدة في البلاد

رئيس مجلس الأمة الكويتي
رئيس مجلس الأمة الكويتي

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، اليوم الأربعاء، إن الكويت يقف على عتبة مرحلة جديدة يواصل فيها المسيرة ملتزمون بالعهد.

وجاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة الكويتي لتأدية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمن الدستوري كأمير للكويت، خلفا للراحل الشيخ نواف الأحمر الجابر الصباح.

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي في كلمه له، أن المجلس سيتعاون مع السلطة التنفيذية لرسم ملامح العهد الجديد.

وأشار السعدون إلى أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ترك إرثا خالد، وكان قريبا من نبض الشعب بجميع فئاته.

وقام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتأدية اليمين الدستورية وبذلك يكون أميرا جديدا للكويت خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي كلمته، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنه تسلم زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، معاهدا الشعب الكويتي بأن يكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه.

وأضاف أمير الكويت الجديد، أنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع، مؤكدا على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضعية في إطار الدستور.

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