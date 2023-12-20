عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة لرئيس الوزراء لضم أصحاب العين الواحدة إلى ذوى الهمم

النائبة ايفلين متى،
النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن ووزير الصحة ، وذلك لضم أصحاب العين الواحدة إلى ذوى الهمم ، بحيث يحق لهم الإستفادة من كارت الخدمات المتكاملة.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء سبق وأن أصدر قرار بضم مرضى ضمور العضلات إلى ذوى الهمم، مطالبة رئيس الوزراء بمعاملة أصحاب العين الواحدة أسوة بضمور العضلات.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أصحاب العين الواحدة لا يقلون أهمية عن مرضى ضمور العضلات ، ولذلك فلابد من وجود إهتمام من جانب الدولة بهم لتقديم كافة الخدمات لهم والتيسير عليهم.

وأوضحت أن أصحاب العين الواحدة محرومين من دخول الكليات العسكرية والتربية الرياضية والطب ، وهذا يعنى أن الدولة قامت بتصنيفهم كذوى الهمم واعترفت بهم ، ولكنهم لم يحصوا على حقوقهم ، وبالتالى فلابد من توفير كارت الخدمات المتكاملة لهم.

وطالبت الرئيس السيسى بالنظر بعين الرأفة لأصحاب العين الواحدة كأب لأصحاب العين الواحدة وضمهم لذوى الهمم ، مؤكدة أن الدولة بذلت جهود حثيثة للإهتمام بذوى الهمم ، وظهر ذلك من خلال إعلان الرئيس السيسى أن عام 2018 هو عام ذوى الهمم فى مصر ، بالإضافة إلى إصدار مجلس النواب قانون "قادرون بإختلاف" لتوفير مزيد من الدعم المالى والرعاية لهم.

النائبة إيفلين متى اقتراح برغبة أصحاب العين الواحدة ذوى الهمم كارت الخدمات المتكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

اقتراح صهيوني جديد.. السنوار مقابل الأسرى

الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المركز الصحي في جباليا

إسماعيل هنية يزور القاهرة لإجراء مباحثات حول تطورات العدوان على غزة

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

الوكالة الدولية للطاقة: تلبية ربع إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين بحلول 2050

حتى يوسع الله رزقك.. الإفتاء تنصح بـ 4 أمور احرص عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ