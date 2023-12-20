اقتراح برغبة لرئيس الوزراء لضم أصحاب العين الواحدة إلى ذوى الهمم

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن ووزير الصحة ، وذلك لضم أصحاب العين الواحدة إلى ذوى الهمم ، بحيث يحق لهم الإستفادة من كارت الخدمات المتكاملة.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء سبق وأن أصدر قرار بضم مرضى ضمور العضلات إلى ذوى الهمم، مطالبة رئيس الوزراء بمعاملة أصحاب العين الواحدة أسوة بضمور العضلات.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أصحاب العين الواحدة لا يقلون أهمية عن مرضى ضمور العضلات ، ولذلك فلابد من وجود إهتمام من جانب الدولة بهم لتقديم كافة الخدمات لهم والتيسير عليهم.

وأوضحت أن أصحاب العين الواحدة محرومين من دخول الكليات العسكرية والتربية الرياضية والطب ، وهذا يعنى أن الدولة قامت بتصنيفهم كذوى الهمم واعترفت بهم ، ولكنهم لم يحصوا على حقوقهم ، وبالتالى فلابد من توفير كارت الخدمات المتكاملة لهم.

وطالبت الرئيس السيسى بالنظر بعين الرأفة لأصحاب العين الواحدة كأب لأصحاب العين الواحدة وضمهم لذوى الهمم ، مؤكدة أن الدولة بذلت جهود حثيثة للإهتمام بذوى الهمم ، وظهر ذلك من خلال إعلان الرئيس السيسى أن عام 2018 هو عام ذوى الهمم فى مصر ، بالإضافة إلى إصدار مجلس النواب قانون "قادرون بإختلاف" لتوفير مزيد من الدعم المالى والرعاية لهم.