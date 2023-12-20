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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

3 إرشادات مهمة لتحسين العلاقة بين الآباء والأبناء.. تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

قال تامر شلبي، خبير التنمية البشرية، إن أساس العلاقة بين الأباء والأبناء يبدأ مبكرًا، ويجب أن يكون هناك اهتمام ببناء شكل العلاقة بينهم، من حيث عمل توازن بين مراقبة الطفل وإعطائه مساحته الشخصية، معقبًا: “الأب والأم لازم يقعدوا مع بعض ويتكلموا في ازاي بيتعاملوا مع طفلهم”.
 

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وأضاف “شلبي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم داليا أيمن، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الأم والأب يجب أن يتوصلوا لطريق وسط في علاقتهم مع ابنهم، ويحاولوا يظهروا بالتصرفات وليس بالكلام تقبلهم للأشياء التي كانت تلقى منهم رفض في السابق.
 

وتابع تامر شلبي، خبير التنمية البشرية أنه بذلك سيتم علاج بما يسمى الأرق في العلاقة الأسرية؛ مما يجعل الأبناء أكثر راحة وقدرة على التواصل مع أسرهم، محذرًا من خطورة الضغط على الأبناء.

التنمية البشرية صباح البلد صدى البلد العلاقة الأسرية داليا ايمن

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