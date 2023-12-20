تسليم كراسي متحركة وماكينة خياطة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعريش

سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،اليوم،كراسي متحركة وماكينة خياطة لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة،في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ،سعدية محمود ،وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق ، وحسن صالح ،رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف بالعريش.



وأكد المحافظ، علي تسليم البطلة ،سماح عبد العزيز حسن ،مبلغ مالي وعقد رعاية ودعم في خوض البطولات وتحقيق الإنجازات في لعبة تنس الطاوله لذوي الاحتياجات الخاصة في أولمبياد باريس 2024.



أشار المحافظ، إلي تسليم كرسي طبي كهربائي ومشغولات يدوية وميداليات وماكينة خياطة و 2 كرسي طبي متحرك لعدد 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة.



أضاف المحافظ ،ان الدولة بجميع أجهزتها تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم كافة التيسيرات أمامهم طبقا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



مؤسسات المجتمع المدني:

ووجه المحافظ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني علي جهودهغ في تقديم الدعم لأبناء سيناء ،مؤكدا علي دعم رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاغاثية لهم.

يأتي ذلك في إطار احتفال المحافظة باليوم العالمي للمعاقين.