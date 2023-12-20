كلية التجارة تنظم ندوة لطلابها حول التدريب المنتهي بالتوظيف

نظمت كلية التجارة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة لبنى فريد، القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ندوة بعنوان “التدريب المنتهي بالتوظيف”، للدكتور هشام فاروق، مستشار وزير الاتصالات لشئون التطوير التكنولوجي والمسئول عن مبادرة “رواد مصر” الرقمية.

وأدار الندوة الدكتور هشام البحيري، وذلك بحضور لفيف من الأساتذة والطلاب.

وخلال الندوة، قدم الدكتور هشام فاروق، عرضا متكاملا عن مبادرة “رواد مصر” الرقمية، وهي مجانية بالكامل، لمدة 6 أشهر، وأشار إلى أن كليات التجارة مخصص لها 17 برنامجا من بين 67 برنامجا في وزارة الاتصالات.

وقال إن الوزارة تعتبر كليات التجارة من الكليات التي لها وزن كبير من ضمن 4 مجالات رئيسية للتدريب.

وأوضح مستشار وزير الاتصالات لشئون التطوير التكنولوجي والمسئول عن مبادرة “رواد مصر” الرقمية، استعداد وزارة الاتصالات لتوفير فرص توظيف لخريجي المبادرة، كما وعد بتوفير 8000 منحة بالمجان لجامعة القاهرة، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للهيئة المعاونة في كلية التجارة.