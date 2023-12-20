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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التجارة تنظم ندوة لطلابها حول التدريب المنتهي بالتوظيف

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظمت كلية التجارة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة لبنى فريد، القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ندوة بعنوان “التدريب المنتهي بالتوظيف”، للدكتور هشام فاروق، مستشار وزير الاتصالات لشئون التطوير التكنولوجي والمسئول عن مبادرة “رواد مصر” الرقمية.

وأدار الندوة الدكتور هشام البحيري، وذلك بحضور لفيف من الأساتذة والطلاب.

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وخلال الندوة، قدم الدكتور هشام فاروق، عرضا متكاملا عن مبادرة “رواد مصر” الرقمية، وهي مجانية بالكامل، لمدة 6 أشهر، وأشار إلى أن كليات التجارة مخصص لها 17 برنامجا من بين 67 برنامجا في وزارة الاتصالات.

وقال إن الوزارة تعتبر كليات التجارة من الكليات التي لها وزن كبير من ضمن 4 مجالات رئيسية للتدريب.

وأوضح مستشار وزير الاتصالات لشئون التطوير التكنولوجي والمسئول عن مبادرة “رواد مصر” الرقمية، استعداد وزارة الاتصالات لتوفير فرص توظيف لخريجي المبادرة، كما وعد بتوفير 8000 منحة بالمجان لجامعة القاهرة، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للهيئة المعاونة في كلية التجارة.

كلية التجارة تنظم ندوة حول التدريب المنتهي بالتوظيف لطلابها1
كلية التجارة تنظم ندوة حول التدريب المنتهي بالتوظيف لطلابها1
كلية التجارة تنظم ندوة حول التدريب المنتهي بالتوظيف لطلابها
كلية التجارة تنظم ندوة حول التدريب المنتهي بالتوظيف لطلابها
كلية التجارة جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت التدريب المنتهي بالتوظيف Jobs Education

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