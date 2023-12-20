عبر مصر.. روسيا تعلن إرسال 18 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أنها قامت بإرسال 18 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيدا لإرسالها إلى سكان غزة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها، إن الطائرة تشمل أدوية ووسائل تقنية لإعادة تأهيل الضحايا.

وأضحت الوزارة أنه سيتم تحويل المساعدات الإنسانية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيرسلونها إلى قطاع غزة.

وقامت وزارة الطوارئ الروسية بعمل 16 رحلة جوية لتسليم حوالي 370 طناً من المساعدات الإنسانية غزة إلى منذ اندلاع الحرب في القطاع.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق، أنه تم إجلاء أكثر من 20 روسيا وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة، وعبروا نقطة تفتيش رفح الحدودية ويتجهون إلى القاهرة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها لوكالة تاس الروسية: "مر اليوم 22 مواطنا روسيا وأفراد عائلاتهم عبر معبر رفح الحدودي، ويستقلون حاليا حافلات إلى مصر حيث تم إنشاء مركز الأزمات".

ووفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، فمنذ بداية العملية الإنسانية تم إجلاء أكثر من 1000 شخص من منطقة النزاع، وتم نقل أكثر من 1050 منهم بالفعل إلى روسيا عبر 11 رحلة إجلاء قامت بها الوزارة.