مكتبة مصر العامة بالزقازيق تُنظم ندوة بعنوان التطرف الفكري وأثره على المجتمع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامة بالزقازيق في تقديم ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة لأعضاء المكتبة واسرهم تهدف لتدريب وتعليم افراد الأسرة على اكتساب المهارات والخبرات التي تساعدهم في فهم الحياة الأسرية ومسئولياتها لتحقيق الاستقرار والتوافق الأسري ومواجهة التحديات الأسرية.

وفى سياق متصل أكدت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق ان المكتبة ستقوم اليوم بتنظيم ندوة بعنوان "التطرف الفكرى وأثرة على المجتمع " وذلك بالتعاون مع لجنة مع الدعوة بالديوان العام، يتم عرضها اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً على صفحة المكتبة.

وأضافت مديرة مكتبة مصر العامة انه من المقرر ان يقوم الدكتور كيلانى عبد الرحمن الكنانى عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بشرح مفهوم التطرف الفكرى وتأثيره السلبى على المجتمع وكيفية وقاية أبنائنا من التطرف الفكرى.