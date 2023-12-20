عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل تعلن عن 345 وظيفة برواتب مجزية

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل عن  345 وظيفة بإحدى الشركات العاملة في مجال البيع والتجزئة في القاهرة.

 وأوضحت الوزارة أن فرص العمل تحتوي على مميزات متعددة، منها رواتب بالإضافة إلي بدل مواصلات والعمولة ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي والطبي والعمل 6 أيام في الأسبوع.

في السطور الآتية تقدم "صدى البلد" معلومات عن هذه الوظائف ورواتبها للراغبين في التقدم لشركة كرتونة تليفون 01112621040 والعنوان :23 شارع مصدق - الدقي بجوار البنك العقاري المصري ، وذلك فقا لما أعلنته الوزارة.

الوظائف المتاحة كالآتي:

  • 300 مندوب بيع وتجزية ، مؤهل عالي ومتوسط ، والسن من 21 إلي 37 سنة ، والراتب في حالة امتلاك سيارة أو دراجة بخارية يكون الأساسي 3181 جنيها + بدل مواصلات 1712 جنيها + عمولة 3181 جنيها.

وفي حالة عدم امتلاك سيارة يكون الراتب الاساسي 2900 جنيه + بدل مواصلات 1350 جنيها + عمولة 2900 جنيه، وفي جميع الاحوال يشترط اللياقة ، وحسن المظهر، والقدرة علي الإقناع وتحديد الموقف من التجنيد.

  • 15 مندوب تحصيل مؤهل عالي ومتوسط والسن من 21 إلي 40 سنة ، والراتب بشرط امتلاك سيارة أو دراجة بخارية ، يكون أساسي 2970 جنيها + بدل مواصلات 1700 جنيه + عمولة 2970 جنيها .
  • 10 مندوب تفعيل ، لابد من امتلاك سيارة أو درجة بخارية .
  • 20 مندوب بيع عمله السن من 20 إلي 35 سنة ويشترط خبرة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

خطوات عاجلة عقب الانتخابات الرئاسية.. كيف ستتحرك الدولة لحل الأزمة الاقتصادية؟

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

النواب يوافق على مشروع قانون ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟـﺨـﺎم واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ بمنطقة «ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ»

داخل فيلا بهرم سيتي.. أمن الجيزة يقبض على راقصة بسبب الأعمال المنافية

منتظرا الموافقة النهائية.. خطة الزمالك للتخلص من الأزمات المادية

الرئيس الروسي يهنئ الشيخ مشعل الأحمد لتوليه إمارة الكويت| تفاصيل

هل العجل البتلو يجزئ في العقيقة أم يشترط السن كالأضحية؟.. الإفتاء تجيب

فريق سعودى جديد ينضم لصراع التعاقد مع زيزو.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعمال تحسين الطرق| اكتشاف هيكل عظمي ببريطانيا عمره 2000عام

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور

فيديو

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ