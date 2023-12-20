وزارة العمل تعلن عن 345 وظيفة برواتب مجزية

أعلنت وزارة العمل عن 345 وظيفة بإحدى الشركات العاملة في مجال البيع والتجزئة في القاهرة.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل تحتوي على مميزات متعددة، منها رواتب بالإضافة إلي بدل مواصلات والعمولة ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي والطبي والعمل 6 أيام في الأسبوع.

في السطور الآتية تقدم "صدى البلد" معلومات عن هذه الوظائف ورواتبها للراغبين في التقدم لشركة كرتونة تليفون 01112621040 والعنوان :23 شارع مصدق - الدقي بجوار البنك العقاري المصري ، وذلك فقا لما أعلنته الوزارة.

الوظائف المتاحة كالآتي:

300 مندوب بيع وتجزية ، مؤهل عالي ومتوسط ، والسن من 21 إلي 37 سنة ، والراتب في حالة امتلاك سيارة أو دراجة بخارية يكون الأساسي 3181 جنيها + بدل مواصلات 1712 جنيها + عمولة 3181 جنيها.

وفي حالة عدم امتلاك سيارة يكون الراتب الاساسي 2900 جنيه + بدل مواصلات 1350 جنيها + عمولة 2900 جنيه، وفي جميع الاحوال يشترط اللياقة ، وحسن المظهر، والقدرة علي الإقناع وتحديد الموقف من التجنيد.