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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لصالح قطاع غزة.. بدء عمليات تفريغ سفينة المساعدات المشتركة بميناء العريش البحري

سفينة المساعدات الكويتية
سفينة المساعدات الكويتية التركية

بدأت عمليات تفريغ سفينة المساعدات المشتركة بين الكويت وتركيا ، التي وصلت إلي ميناء  العريش البحري ، لصالح قطاع غزة، عبر ميناء العريش البحري، وذلك عن طريق  فريق من متطوعي الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، ت


وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن الشحنة بقيمة 4 ملايين دولار، شاركت فيها الجمعية الكويتية للإغاثة بمبلغ مليونين ونصف دولار أمريكي، والهلال الأحمر التركي بمبلغ مليون ونصف دولار.
 

38طردا:

وأضاف زايد، في تصريحات، أن الشحنة عبارة عن طرود غذائية مكونة من: «شوربة جاهزة، معلبات حمص باللحم، معلبات محشي تونة معلبة معكرونة أرز جاهز، حلوى بسكويت ماء، عصير فواكه طحين، أطقم ملاعق وشوكة بلاستيكية عددها 38,072.0 طرد، ووزنها 536,815.2 كجم، وطرود مواد النظافة وعددها 35,715.0 طرد، ووزنها 267,862.5 كجم، وطرود إيواء وسادة وسرير وعددها 7,836.0 طرد، ووزنها 34,478 كجم، وخيام عددها 1.11 خيمة، ملابس شتوية وزنها 50,008 كجم».

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محافظ شمال سيناء يلتقي المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية

العريش سفينة المساعدات ميناء الكويتية

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