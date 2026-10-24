ندوة دينية حول أحكام الصلاة بمركز التنمية الشبابية بدمياط الجديدة

في إطار خطة مركز التنمية الشبابية بدمياط الجديدة، التي تتضمن تنفيذ الأنشطة الدينية والتوعوية، شهد المركز تنظيم ندوة دينية حول أحكام الصلاة.

تناولت الندوة التعريف بأحكام الصلاة وأهميتها في حياة المسلم، والتوعية بضرورة المحافظة عليها والالتزام بأدائها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية لدى الشباب والنشء.

يأتي ذلك في إطار حرص مركز التنمية الشبابية بدمياط الجديدة على تنوع أنشطته التثقيفية والدينية، وتنمية الوعي الديني لدى أعضائه ،وذلك تحت إشراف مديح حماد، وكيل المديرية للشباب.

ياتى ذلك تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، و الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور حسام أبو سالم مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.