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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة فحص مولدات الديزل لعدم توقف المحطات عند انقطاع التيار الكهربائي

رئيس مياه القناة فحص مولدات الديزل لعدم توقف المحطات عند انقطاع التيار الكهربائي
رئيس مياه القناة فحص مولدات الديزل لعدم توقف المحطات عند انقطاع التيار الكهربائي
محمد الغزاوى

أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، علي فحص كفاءة مولدات الديزل بالمحطات بإقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتأكد من ضمان استمرارها في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وعدم توقفها عند الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، أو أي أحداث طارئة.

رئيس مياه القناة فحص مولدات الديزل لعدم توقف المحطات عند انقطاع التيار الكهربائي

وقال المهندس أحمد التراس، أن الهدف من أعمال متابعة وفحص ورفع كفاءة مولدات الديزل علي مستوي محافظات القناة الثلاث" السويس، وبورسعيد، والسويس"، هي عملها بكامل طاقتها الانتاجية في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، وعدم توقف أي من محطات مياه الشرب أو محطات رفع الصرف الصحي عن العمل، بالإضافة إلى مراجعة خزانات الوقود للتأكد من وجود وقود كافي يساعد على تشغيل تلك المحطات لعدة ساعات في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن في حالة اكتشاف أي أعطال في مولدات الديزل الخاصة بأي محطة أثناء عملية الفحص الشامل والتجارب سوف يتم أعمال الصيانة الفورية لرفع كفاءته العملية ويتم بعد ذلك عدة اختبارات أخرى علي تلك المولدات، وذلك للتأكد انها تعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، حتي لا يتم توقف أي محطة عن العمل لضمان تقديم الخدمة وعدم انقطاعها عن المواطنين.

واضاف المهندس أحمد التراس، أن جميع محطات مياه الشرب ورفع ومعالجة الصرف الصحى في القطاعات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تعمل بكامل طاقتها الانتاجية، وعلى مدار 24 ساعة، بالاضافة الي الاستعدادات القصوى للتعامل الفورى والسريع مع أي أحداث او أعطال مفاجئة، وخاصة في فصل الشتاء من أمطار أو سيول، وذلك طبقا للخطة الموضوعة للتعامل مع الاحداث الطارئة.

وأوضح التراس، أن جودة مياه الشرب تأتي في مقدمة أولويات العمل وتمثل أولوية قصوى، موجهاً بضرورة الالتزام الكامل باشتراطات التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة المتابعة الفنية، بالاضافة الي متابعة مؤشرات التشغيل لحظيًا، ورصد المتغيرات الفنية،والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على جودة المياه أو انتظام الخدمة، بما يعزز كفاءة إدارة المحطة ويدعم استقرار منظومة إنتاج المياه.

القناة مياه الشرب والصرف الصحي مياه القناة الإسماعيلية بورسعيد السويس

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