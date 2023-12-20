عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لصالح قطاع غزة.. وصول 5 طائرات مساعدات إلى مطار العريش الدولي

وصول الطائرات المحملة
وصول الطائرات المحملة بالمساعدات الي مطار العريش

 

استقبل مطار العريش الدولي  بشمال سيناء، اليوم، عدد من  الطائرات المحملة بالمساعدات من مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث وصل إلى مطار العريش الدولي خلال الساعات الماضية 5 طائرات حملت على متنها 131 طنا من المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة الأولى من بلجيكا وحملت 35 طنا من المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية ومولد كهرباء وعدد 2 كونتر،.

والثانية من ماليزيا وحملت 57 طنا من المواد الغذائية والطبية، والثالثة من السعودية وحملت 17.5 طنا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية .

والرابعة من الأردن وحملت 6 أطنان من المستلزمات الطبية الخاصة بالأطفال والنساء.

 والخامسة من ألمانيا وحملت 15.5 طنا من المواد الإغاثية والخيام.

 

325 طائرة:

أضاف زايد، أنه بلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي 325 طائرة حملت نحو 9631 طنًا من المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها في 8 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

أشار زايد إلي أن المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة.
 

txt

محافظ شمال سيناء يلتقي المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية

العريش مطار طائرات مساعدات الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

خطوات عاجلة عقب الانتخابات الرئاسية.. كيف ستتحرك الدولة لحل الأزمة الاقتصادية؟

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد موسى لـ محمد صلاح: لا تهتم بأي هجوم لأنه من لجان إخوانية

جحيم غير صالح للحياة| مستقبل مرعب ينتظر كوكب الأرض.. ماذا سيحدث؟

النواب يوافق على مشروع قانون ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟـﺨـﺎم واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ بمنطقة «ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ»

داخل فيلا بهرم سيتي.. أمن الجيزة يقبض على راقصة بسبب الأعمال المنافية

منتظرا الموافقة النهائية.. خطة الزمالك للتخلص من الأزمات المادية

الرئيس الروسي يهنئ الشيخ مشعل الأحمد لتوليه إمارة الكويت| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعمال تحسين الطرق| اكتشاف هيكل عظمي ببريطانيا عمره 2000عام

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور

فيديو

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ