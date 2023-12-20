لصالح قطاع غزة.. وصول 5 طائرات مساعدات إلى مطار العريش الدولي

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم، عدد من الطائرات المحملة بالمساعدات من مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث وصل إلى مطار العريش الدولي خلال الساعات الماضية 5 طائرات حملت على متنها 131 طنا من المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة الأولى من بلجيكا وحملت 35 طنا من المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية ومولد كهرباء وعدد 2 كونتر،.

والثانية من ماليزيا وحملت 57 طنا من المواد الغذائية والطبية، والثالثة من السعودية وحملت 17.5 طنا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية .

والرابعة من الأردن وحملت 6 أطنان من المستلزمات الطبية الخاصة بالأطفال والنساء.

والخامسة من ألمانيا وحملت 15.5 طنا من المواد الإغاثية والخيام.

325 طائرة:

أضاف زايد، أنه بلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي 325 طائرة حملت نحو 9631 طنًا من المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها في 8 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

أشار زايد إلي أن المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة.

