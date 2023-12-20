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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات بناء سيارة فورد برونكو من البداية للنهاية | فيديو

خطوات بناء سيارة
خطوات بناء سيارة فورد برونكو من البداية للنهاية

تجمع سيارات فورد برونكو من البداية للنهاية في مصنع التجميع في ميشيجان، وتنتمي فورد برونكو الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وهي مجزة للسير علي الطرق الوعرة .

خطوات بناء سيارة فورد برونكو من البداية للنهاية

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تبدأ عملية الإنتاج من خلال تصنيع هيكل برونكو  في البداية وهو أمر ضروري لضمان الأداء الأمثل على الطرق الوعرة، حيث يشبه هيكل سيارة برونكو الجيل التالي من رينجر، ويتم بناء أجزاء الهيكل بناء علي المعدات الحديثة ، وبعدها يقوم العمال بأكمال التوصيلات الضرورية يدويًا.

خطوات بناء سيارة فورد برونكو من البداية للنهاية

حيث يقوم العمال بتثبيت كل مفصل في الهيكل وتركيب الأجزاء الخارجية مثل المرايا الجانبية، ويقوم الروبوت برفع الهيكل ومحاذاته مع نظام الدفع.

خطوات بناء سيارة فورد برونكو من البداية للنهاية

تحصل سيارة  فورد برونكو علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3000 سي سي ، وتخرج قوة 418 حصان ، حيث يستخدم العمال مسدسات عزم الدوران الضخمة لتناسب العجلة في السيارة، واستخدام هذه الآلة يساعد على ضمان السلامة والأداء الأمثل .

خطوات بناء سيارة فورد برونكو من البداية للنهاية

ويقوم العمال أيضًا بتركيب وتثبيت الشبكة، ويمكنك توقع تغييرات طفيفة في عملية التصنيع حيث تعمل فورد بالفعل على تحديثات برونكو ومافريك الجديدة .

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