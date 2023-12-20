وزير الخارجية الروسي: القوى الخارجية ترغب في تصعيد أزمة غزة من أجل مصالحها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية فورا لسكان قطاع غزة.

وشدد الوزير الروسي، على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية سيؤدي إلى سلام دائم.

وقال لافيروف: "عدم حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من العنف في المنطقة وأن هناك قوى خارجية ترغب في تصعيد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية من أجل مصالحها وتأجيج الكراهية في المنطقة".

وعلق وزير الخارجية الروسي قائلا :"العنف الذي نشهده في غزة غير مسبوق مع مقتل آلاف معظمهم من النساء والأطفال الذين يعانون أصلا من الحصار الإسرائيلي".