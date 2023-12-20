الجيش الإسرائيلي يحاصر طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة زمّو شرقي جباليا البلد.

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاربعاء :"12 مصابًا من طواقمنا ومن النازحين بمقر الجمعية ومدينة الأمل بخانيونس إثر قصف إسرائيلي".

وقال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 مواطنا في الضفة بينهم أطفال وسيدة لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 4630 منذ 7 أكتوبر

كنت قد افادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، باستشهاد عدد من أفراد عائلتي صالحة والمصري جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في دير البلح.