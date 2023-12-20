عمرنا ما انذلينا هيك.. سيدة فلسطينية تصرخ من قطاع غزة

أصبحت حياة الأطفال وجميع الأهالي في غزة مأساوية، فلا يشعرون بالأمن في لحظة واحدة، حيث يفقدون أفراد عائلتهم واحدًا تلو الآخر، كما لا يجدون طعامًا أو شرابًا أو أي مقومات الحياة، مع عدم وجود بارقة أمل واضحة لفك هذا الحصار عن قريب.

غزة

من وسط الأطفال الذين يمسكون بطناجر لملء الطعام بأحد ملاجئ النازحين في قطاع غزة، خرجت سيدة فلسطينية تصرخ من هول ما تراه.

قالت السيدة في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”: "مفيش أكل ولا في شرب.. أسعار الخضراوات غالية جداً.. ما حد يقدر يشتري لقمة يأكلها.. عمرنا ما انذلينا ولا صار فينا هيك.. الأطفال يموتون في المدارس من المرض والجوع".

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