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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يستولي على 10 مركبات ويقتحم 15 منزلاً في نابلس

صدى البلد

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على 10 مركبات، واقتحمت 15 منزلاً في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 15 آلية عسكرية، ترافقها 5 حافلات جنود وجرافتان عسكريتان، اقتحمت القرية لأكثر من سبع ساعات.

واقتحمت القوات الإسرائيلية 15 منزلا وعاثت خراباً فيها، وكسرت أبوابها، ودمرت الممتلكات بأنواع مختلفة من الآلات الحديدية التي كانت بحوزة الجنود، كما استولت على 10 مركبات.

وأضافت وفا أن أكثر من 300 جندي اقتحموا القرية منذ الواحدة فجرا وحتى الثامنة صباحاً، وأقاموا أربعة حواجز داخل القرية في كل الاتجاهات، ومنعوا حركة التنقل بشكل تام.

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