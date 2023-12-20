رئيس وزراء العراق لمسئول أمريكي: نرفض اتخاذ أي إجراءات خارجية على أراضينا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن مسؤولية الحكومة فرض الأمن وحماية البعثات، مشيرا إلى رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، صباح اليوم، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فيكتوريا نولاند والوفد المرافق لها، حيث قدمت التهنئة إلى الحكومة العراقية بمناسبة نجاح انتخابات مجالس المحافظات".

وبين أن "اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك واتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، على "أهمية العمل على تعزيز استقرار المنطقة"، مشيراً إلى "مسؤولية الحكومة العراقية في حفظ الأمن على أراضيها، وجديتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق".

وشدد رئيس الوزراء "على رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أي جهة خارجية".