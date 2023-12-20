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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استشاري تسويق دولي يزور الإسكندرية للتعرف على المقومات الجاذبة لسياحة اليخوت

خبير التسويق الدولي
خبير التسويق الدولي

قام فريق عمل من وزارة السياحة والآثار، في ضوء الاستعدادات للزيارة التعريفية المرتقبة لمالكي وقائدي اليخوت الفائقة من عدد من الدول الأجنبية، للتعرف على المقومات السياحية المصرية الجاذبة لسياحة اليخوت، والمقرر لها فبراير القادم،  بالتنسيق للقيام بعدد من الجولات التفقدية بمحافظة الإسكندرية، وعقد اجتماعات تحضيرية مع عدد من الجهات المعنية.

وأوضح د. خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على ملف سياحة اليخوت، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج لسياحة اليخوت بما يضمن تعظيم الاستفادة منها في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذا المنتج السياحي المتميز.

 

وأضاف أن زيارة محافظة الإسكندرية جاءت برفقة كولين سكواير استشاري التسويق الدولي لسياحة اليخوت والذي تعاقدت معه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ضمن مراحل الاعداد لاستراتيجية الترويج لهذا المنتج، مشيراً إلى أنه من بين ما تم مناقشته أثناء الاجتماع مع قطاع النقل البحري آخر الإنجازات التي تم تنفيذها في هذا الشأن حيث أوضح اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري أنه تم الانتهاء من تنفيذ النافذة الالكترونية الموحدة لتسجيل اليخوت الزائرة كما أنه بصدد تسجيل اليخوت المحلية عليها بحيث يتم حصر التعامل لليخوت من خلال هذه البوابة بدلا عن التعامل مع جهات متعددة، بالإضافة إلى قرب تشغيل مارينا الجلالة بالعين السخنة والتي تعد عند بدء تشغيلها إضافة متميزة لمراين اليخوت.

 

أما عن الجولات التفقدية فشملت ميناء الإسكندرية ومتحف الميناء والذي يحكي قصة نشأة ميناء الإسكندرية كأحد أقدم موانئ العالم، بالإضافة إلى محطة الركاب الجديدة والتي تجاور مجموعة الأرصفة المخصصة لليخوت الفائقة، بالإضافة إلى الميناء الشرقي للتعرف عن قرب كيفية عملية رسو اليخوت الزائرة في الميناء الشرقي عند دخولها وكيفية انهاء الإجراءات.

 

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد استقبل كولين سكواير للاستفادة من خبراته ومناقشة المقترحات الخاصة بتنفيذ استراتيجية للترويج لسياحة اليخوت في مصر.

المصرية العامة للتنشيط السياحي المقومات السياحية المنتج السياحي بمحافظة الإسكندرية هيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار قطاع النقل البحرى

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