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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك عبد الله الثاني يهنئ أمير الكويت بتوليه الحكم

صدى البلد

هنأ العاهل الأردني الملك  عبدالله الثاني  الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وأكد عبد الله الثاني في برقية تهنئة بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذه المناسبة الحرص على الاستمرار في تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتوسيع فرص التعاون في شتى الميادين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

وقال الملك عبد الله الثاني في البرقية "إنني على ثقة، بأن سموكم ستواصلون قيادة مسيرة التقدم والرفعة في دولة الكويت الشقيقة بكل حكمة، والتي رسخها المغفور له، بإذن الله، الراحل الكبير سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وستمضون قدما في تعزيز وحدة الصف العربي وخدمة الأمتين العربية والإسلامية".

وشدد عبد الله الثاني على الحرص الكامل على إدامة التنسيق الوثيق بين الأردن والكويت إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة للقضايا العربية والإسلامية.

وأعرب الملك عن تمنياته لأمير دولة الكويت بالتوفيق في خدمة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز.

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