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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التلفزيون الفلسطيني يعلن إخلاء آخر مركز يقدم خدمات طبية في شمال غزة

صدى البلد

أعلن التلفزيون الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أنه تم إخلاء آخر مركز يقدم خدمات طبية في شمال قطاع غزة.


كان قد قال المرصد الأورومتوسطي، اليوم الأربعاء :"تلقينا شهادات صادمة عن عمليات إعدام ميدانية تقترفها قوات إسرائيلية بحق المدنيين خلال مداهمة منازلهم بغزة".


واضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل أعدمت 15 فردا من عائلات عنان والغلايني والعشي والشرفا بالرصاص في غزة.


وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.

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