أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جدارية رائعة تضم مجموعة من أبرز المراسلين والمراسلات من الحرب في غزة.

وظهر في مقطع الفيديو الذي عنون بـ “أبطال حقيقون”؛ وائل الدحدوح، ومعتز عزايزة، وصلاح الجعفراوي.

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غزة اليوم

أعلن التلفزيون الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أنه تم إخلاء آخر مركز يقدم خدمات طبية في شمال قطاع غزة.



وقال المرصد الأورومتوسطي، اليوم الأربعاء: "تلقينا شهادات صادمة عن عمليات إعدام ميدانية تقترفها قوات إسرائيلية بحق المدنيين خلال مداهمة منازلهم بغزة".

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل أعدمت 15 فردا من عائلات عنان والغلايني والعشي والشرفا بالرصاص في غزة.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.