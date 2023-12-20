الحوثي: أمريكا ترعى السلام وتشارك في قتل المدنيين بـ غزة

قال عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، اليوم الأربعاء، إن أمريكا تسهم وتشارك في ما يجري في غزة وحوّلت كل قواعدها في المنطقة لدعم إسرائيل.

وأضاف عبد الملك الحوثي، في كلمة نقلتها وسائل إعلام عربية، "أمريكا قدمت نفسها كأنها الراعي للسلام وتعترض على أي قرار لوقف إطلاق النار في غزة، وتصر على قتل المدنيين في غزة".

وأكد زعيم الحوثيين في اليمن، أن أمريكا وإسرائيل كلاهما ذراع للصهيونية العالمية التي تستهدف العالم الإسلامي.

كان عبد الملك الحوثي، أعلن أن الحوثيين سيواصلون قصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

كما هدد عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قائلا:" مستعدون لأي تبعات لتحركاتنا ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين".

ودعا عبد الملك الحوثي للحشد العسكري في شمال اليمن استعدادا لحرب إقليمية محتملة.

