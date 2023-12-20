NBC: شي جين بينج أبلغ الرئيس الأمريكي أن تايوان ستتحد مع الصين

أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو، أبلغه بشكل مباشر أن تايوان ستتحد في النهاية مع البر الرئيسي للصين.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”، أن “شي جين بينج أصر خلال الاجتماع بحضور مسؤولين أمريكيين وصينيين على أن الصين لا تنوي استخدام القوة لإعادة التوحيد”.

وأضافت “أكد شي جين بينج أن الجيش الأمريكي مخطئ في توقعاته بأن الصين تعتزم إعادة التوحيد مع تايوان في عام 2025 أو 2027.. وزعم الرئيس الصيني أن بكين لم تقرر بعد التواريخ المحددة”.

ولفتت إلى أن البيت الأبيض رفض في الوقت نفسه طلب الصين بدعم نوايا الصين علنا لإجراء إعادة توحيد سلمي مع الجزيرة.

في 19 ديسمبر، ذكرت وزارة الدفاع الصينية مرة أخرى أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان، وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية.

وكان البيت الأبيض قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة تؤيد السلام في تايوان، لكنها لن ترفض تزويد المنطقة بالأسلحة.