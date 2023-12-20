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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالأسلحة ‏الصاروخية.. حزب الله اللبناني يستهدف مدفعية الاحتلال في خربة ماعر

صدى البلد

أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم الأربعاء، إستهداف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ،‎ ‌‌ال‏يوم ‏الأربعاء، مرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏ 


وقال حزب الله في بيان، أن هذا الاستهداف، جاء، في إطار الدعم للشعب الفلسطيني  في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة، أنهم في إطار الدعم للشعب الفلسطيني  في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة.

أفاد التليفزيون العربي ، في وقت سابق من اليوم ، باستشهاد لبناني بعد تعرض سيارته برصاص قناص إسرائيلي على طريق كفركلا جنوبي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن صاروخ اعتراضي انفجر في اجواء بلدة مروحين اللبنانية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة حلتا بالقنابل الفوسفورية.

وذكرت قناة الميادين؛ أن  قصفا مدفعيا إسرائيليا طال أطراف بلدات الناقورة ويارين وعيتا الشعب.

من جانبه؛ قال حزب الله إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏الثالثة من بعد ظهر‎ ‌‌‏اليوم ‏الأربعاء 20-12-2023، موقع العباد ودشمه وتحصيناته بالأسلحة المناسبة، ‏ما أدى الى وقوع إصابات مؤكدة بين جنود العدو.‏

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