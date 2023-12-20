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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| الشناوي يعقد جلسة مع اللاعبين قبل مباراة أوراوا الياباني

الشناوي
الشناوي

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن جلسة الشناوي مع اللاعبين قبل المباراة. 

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: “خاص| الشناوي عقد جلسة مع لاعبي الأهلي وتعهد الجميع بحصد البرونزية أمام أوراوا الياباني”.

الأهلي بكأس العالم للأندية 

ويلتقي الأهلي مع أوراوا، في الرابعة والنصف من مساء بعد غد الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل؛ لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية وصاحب المركز الرابع.

مسيرة الأهلي بكأس العالم

وحقق الأهلي الفوز في افتتاح مبارياته في كأس العالم أمام اتحاد جدة، بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر من بطل البرازيل بثنائية نظيفة، فيما فاز أوراوا على ليون المكسيكي بهدف نظيف في ضربة البداية للفريقين بـ كأس العالم للأندية قبل أن يخسر الفريق الياباني من مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة.

اتحاد جدة الاهلي بكأس العالم أوراوا الياباني كأس العالم للاندية مسيرة الاهلي بكأس العالم منتخب مصر نصف نهائي

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