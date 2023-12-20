عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول مع اتحاد الصناعات لإدارة الجامعة التكنولوجية بمدينة نصر

لقاء اليوم
لقاء اليوم

وقع محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول، بروتوكول تعاون مشترك مع المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء، وسط حضور أعضاء المجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعددا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية.

ويقضى بروتوكول التعاون بتفويض اتحاد الصناعات المصرية فى إدارة الجامعة التكنولوجية المملوكة لاتحاد نقابات عمال مصر بمنطقة الطوب الرملى بمدينة نصر، والتعاقد مع الشريك الأكاديمي الدولى الذى يُمكنه من توفير عملية تعليمية عالية الجودة تتيح فرصة الاعتماد الدولى للجامعة، وكذا قيام اتحاد الصناعات المصرية بتحديد التخصصات التى يُمكن إدراجها بالجامعة التكنولوجية، علاوة على التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فيما يخص الإجراءات الواجبة.

وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر :إن الاتحاد يمتلك الجامعة التكنولوجيةالتى أنشأها بمنطقة الطوب الرملي بمدينة نصر على نفقته ومن ماله الخاص كإحدى الكيانات الأكاديمية التي تستهدف إمداد سوق العمل بالخريجين المتخصصين في مختلف المجالات التكنولوجية حتى يمكن إدارته كجامعة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في التخصصات المستجدة في سوق العمل وبمستوى أكاديمي يحقق منافسة الخريجين في سوق العمل المحلي والدولي".

وأضاف جبران، أن الاتحاد العام يسعى إلى إسناد عملية تطوير العملية التعليمية بالجامعة التكنولوجية المملوكة له، وذلك من خلال منح حق انتفاع وإدارة مبنى الجامعة التكنولوجية المملوكة للاتحاد العام لشركاء قادرين على قيادة عملية الإدارة والتشغيل من خلال بروتوكول التعاون مع اتحاد الصناعة المصرية.

وأوضح رئيس عمال مصر، أنه سيتم استغلال جميع الأصول التابعة للاتحاد لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالي لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات الخدمية والعلمية والثقافية، الذى يملكها الاتحاد، مشيراً أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الفاعلة التى تتعلق بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، والجامعة التكنولوجية المملوكة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطوير منشآتها.

ومن جانبة أكد المهندس محمد زكى السويدى الاهتمام البالغ من اتحاد الصناعات المصرية بتطوير منظومة التعليم الفنى بالتعاون مع الجهات المعنية لتخريج الكوادر الفنية المؤهلة وفق متطلبات سوق العمل، والقادرة على الالتحاق بفرص العمل بالسوق المحلى والدولى، مقدماً الشكر والتقدير لاتحاد نقابات عمال مصر على التعاون المثمر؛ حيث يعد بروتوكول اليوم باكورة التعاون بين الجانبين فى مجال تطوير التعليم الفنى.

ولفت رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى رؤية الاتحاد فى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعى، من خلال توفير كوادر فنية ماهرة كأحد أهم مدخلات العملية الإنتاجية، ويأتى التعليم وتنمية الموارد البشرية فى مقدمة الاهتمامات لسد الفجوة فى التخصصات والمهارات التى تحتاجها الصناعة المصرية.

واكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، ان مجلس اتحاد عمال مصر، وضع خطة شاملة لتطوير المنشآت الخاصة به وتصحيح أوضاعها أكاديميًا وماليًا وإداريًا، واستغلال الأصول التابعة للاتحاد لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالي لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات لتتناسب مع حجم الانجازات التى تراها مصر خلال الايام الحالية.

وارسل الاتحادين برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة.

وفي ختام اللقاء تبادل رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية الدروع التذكارية بينهم.

IMG-20231220-WA0011
IMG-20231220-WA0011
IMG-20231220-WA0012
IMG-20231220-WA0012
IMG-20231220-WA0014
IMG-20231220-WA0014
IMG-20231220-WA0015
IMG-20231220-WA0015
IMG-20231220-WA0009
IMG-20231220-WA0009
IMG-20231220-WA0013
IMG-20231220-WA0013
IMG-20231220-WA0010
IMG-20231220-WA0010
IMG-20231220-WA0005
IMG-20231220-WA0005
IMG-20231220-WA0008
IMG-20231220-WA0008
IMG-20231220-WA0007
IMG-20231220-WA0007
IMG-20231220-WA0006
IMG-20231220-WA0006
IMG-20231220-WA0004
IMG-20231220-WA0004

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

ترشيحاتنا

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

الحكومة تحقق 5.6 مليار دولار بالتخارج من 14 شركة في برنامج الطروحات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن سلسلة من الضربات الجوية والمدفعية على لبنان

للمرة الأولى.. إسرائيل بدون أي إنذار بصواريخ غزة لمدة 24 ساعة

نجاح عظيم.. كتائب القسام تستهدف 12 جنديا إسرائيليا شمال شرق غزة

دولة عربية تبدأ في ضخ المياه المحلاة إلى قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

ملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بأحدث ظهور لها | شاهد

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ