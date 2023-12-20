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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دفاعات حزب الله تستهدف مروحيتين لجيش الاحتلال بجنوب لبنان

ارشيفي
ارشيفي

 ذكرت وسائل إعلام لبنانية ان دفاعات حزب الله اللبناني نجحت في استهداف مروحيتين ‏عسكريتين إسرائيليتين‎ في أجواء شتولا، شوميرا وإيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) ‏بصواريخ أرض جو مما أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور.‏

كانت مروحية تابعة لقوات الاحتلال  الإسرائيلي أطلقت بالونات حرارية اثناء تحليقها بالقرب من الحدود اللبنانية وسط انباء عن اطلاق صاروخ دفاع جوي من لبنان تجاهها.

كما انفجر صاروخ اعتراضي في اجواء بلدة مروحين اللبنانية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة حلتا بالقنابل الفوسفورية.

وذكرت قناة الميادين؛ أن  قصفا مدفعيا إسرائيليا طال أطراف بلدات الناقورة ويارين وعيتا الشعب.

من جانبه؛ قال حزب الله انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏الثالثة من بعد ظهر‎ ‌‌‏يوم ‏الأربعاء 20-12-2023، موقع العباد ودشمه وتحصيناته  بالأسلحة المناسبة، ‏ما أدى الى وقوع إصابات مؤكدة بين جنود العدو”.‏

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