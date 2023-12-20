دار علوم القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول .. 1 يناير

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 .

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 تبدأ منذ الأول من يناير من الساعة العاشرة صباحا ، كما أن مدة الامتحان ساعتين فقط .

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على الجانب الأخر ، نظمت كلية التجارة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة لبنى فريد القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ندوة بعنوان: التدريب المنتهي بالتوظيف، للدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجي والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، وأدار الندوة الدكتور هشام البحيري وذلك بحضور لفيف من الأساتذة والطلاب.

وخلال الندوة، قدم الدكتور هشام فاروق، عرض متكامل عن مبادرة رواد مصر الرقمية وهي مجانية بالكامل) لمدة 6 أشهر، وأشار إلى أن كليات التجارة مخصص لها عدد 17 برنامجا من بين 67 برنامجا في وزارة الاتصالات، لافتًا أن الوزارة تعتبر كليات التجارة من الكليات التي لها وزن كبير من ضمن 4 مجالات رئيسة للتدريب.

وأوضح مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجي والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، استعداد وزارة الاتصالات لتوفير فرص توظيف لخريجي المبادرة، كما وعد بتوفير 8000 منحة بالمجان لجامعة القاهرة بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للهيئة المعاونة في كلية التجارة.