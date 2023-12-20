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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الطفلة المعجزة..حصدت لقب أفضل لاعبة ببطولة أوروبا للشطرنج وعمرها 8 سنوات|ما القصة؟

الطفلة المعجزة
الطفلة المعجزة

 الطفلة المعجزة.. حصدت طفلة بريطانية بالغة من العمر 8 سنوات فقط على لقب افضل لاعبة في بطولة اوروبا للشطرنج بعد أن تغلبت على مدربة المنتخب البالغة 39 عاما. 
 

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وحصلت بودهانا سيفاناندان، البالغة من العمر 8 سنوات، من هارو في شمال غرب لندن، على لقب أفضل لاعبة شطرنج في أوروبا، بعد فوزها ببطولة قارية، في بطولة أوروبا السريعة والخاطفة التي أقيمت في زغرب، كرواتيا.

 

وتغلبت بودهانا في أول جولة دولية لها، على مدربة منتخب إنجلترا للسيدات لورين دكوستا البالغة من العمر 39 عامًا، في الجولة قبل الأخيرة، قبل أن تتعادل مع بطل رومانيا.

 

وقالت بودهانا، والتي بدأت لعب الشطرنج في الخامسة من عمرها، إنها تريد أن تصبح أصغر لاعبة إنجليزية تحصل على ميدالية ذهبية أولمبية، وأن تفوز بلقب عالمي.

وقال دومينيك لوسون، رئيس الاتحاد الإنجليزي للشطرنج، لصحيفة "التايمز"، إن أداء بودهانا في حدث الشطرنج السريع كان “رائعًا تمامًا ولكنه ليس مفاجئًا، لأنها ظاهرة”.

وتابع: “إنها نتيجة استثنائية لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، وهو أمر بالتأكيد لم نشهده من قبل في هذا البلد".
 

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