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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تكشف عن فشل العسكرية الإسرائيلية في غزة

إيران
إيران

وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها فاشلة.

وقال عبد اللهيان: “إننا نتلقى بالفعل إشارات تظهر أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون مرتبطة بجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لكنها لا تزال مستمرة في دعم النظام الإسرائيلي في عمليته العسكرية الفاشلة ضد الفلسطينيين”.

وأضاف أن “استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل لن يؤدي إلا إلى زيادة حجم هزيمتهم السياسية والعسكرية”.

وكان وزير الخارجية الإيراني قال في وقت سابق الأربعاء، إن عبد اللهيان التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الدوحة لبحث الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

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وهذه هي المرة الرابعة التي يزور فيها وزير الخارجية الإيراني قطر منذ 7 أكتوبر، عندما دخل الصراع بين حماس وإسرائيل مرحلة ساخنة مرة أخرى.

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