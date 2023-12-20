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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي يكشف حقيقة تعاقد ريال مدريد مع مدافع بسبب كثرة الإصابات

أنشيلوتي
أنشيلوتي

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن موقف الميرنجي من دخول سوق الانتقالات الشتوية؛ للتعاقد مع مدافع جديد.

ويعاني ريال مدريد من نقص عددي في خط الدفاع؛ بسبب إصابة إيدير ميليتاو، وأخيرا ديفيد ألابا، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال المباراة الماضية، ضد فياريال بالليجا.

وسُئِلَ أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي لمباراة ديبورتيفو ألافيس، عن تعاقد ريال مدريد مع مدافع جديد في الشتاء.

وأجاب: "لا أستطيع أن أقول لا... لقد تحدثنا داخليا بالفعل عن إمكانية إجراء صفقة جديدة".

وأضاف: "سنحصل على وقتنا في هذا الأمر. لا داعي للتسرع حيث ستغلق نافذة الانتقالات في 31 يناير نحن نفكر في ذلك".

وتابع أنشيلوتي: "نريد مواصلة تقديم المباريات الجيدة، وحصد الانتصارات، كي ننهي عام 2023 بشكل جيد".

وواصل: "لا أعتقد في فكرة إجراء المداورة بين حراس المرمى. يؤدي الاثنان بشكل جيد للغاية. لقد تقدم لونين كثيرا وأظهر ثقة بنفسه عندما لعب".

وبين: "كما أن كيبا حافظ على مستواه بعد الإصابة وسيلعب غدا، لكن بعد ذلك سأقرر من الحارس الأول بينهما".

وأكمل: "نحن جميعا ننتظر حكم القضاء بشأن السوبرليج. قد يكون مهما لمستقبل كرة القدم الأوروبية".

وحول لقطة جود بيلينجهام مع الحكم في مباراة فياريال، قال أنشيلوتي: لا أعتقد أننا يجب أن نتذكر كل هذا بسبب كلمة بسيطة من الحكم".

واسترسل: "لم يكن ذلك قلة احترام، ربما كان على الحكم تجنب هذه الأشياء لكنني أضع في اعتباري أن الحكام أيضا يغضبون بسبب الاحتجاجات. لا أعتقد أنه يجب خلق مشكلة من العدم".

وبشأن مشاركة أوريلين تشواميني كقلب دفاع، علق أنشيلوتي: "إنه لا يحب هذا المركز، مثل كامافينجا الذي لا يحب اللعب كظهير".

وأوضح: "لكنه (تشواميني) يعلم أنه في وقت الطوارئ سيلعب في الخط الخلفي، غير أن مستقبله في الوسط، جميعنا يعرف ذلك".

واختتم المدرب بشأن مستقبله: "سنلعب مباراة الغد ثم نذهب إلى إجازة. عقدي سينتهي في 30 يونيو، وإذا كانت هناك أخبار سأبلغكم".

ويحتل ريال مدريد المرتبة الثانية في الليجا برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف جيرونا المتصدر.
ويستعد الميرنجي لمواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس في الجولة 18 من الليجا، غدا الخميس.

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