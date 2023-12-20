بعد غياب 10 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين سوريا والجزائر

أعلنت وزارة النقل السورية استئناف الرحلات الجوية من الجزائر إلى دمشق حيث تصل الرحلة الأولى للخطوط الجوية الجزائرية غداً الخميس إلى مطار اللاذقية الدولي.

وقالت الوزارة السورية في بيان لها إن ذلك الاستئناف يأتي بعد أكثر من عشر سنوات على توقفها حيث تصل أولى الرحلات ظهر الغد إلى مطار اللاذقية الدولي.

وثمنت وزارة النقل هذه الخطوة مؤكدة تطلعها لتقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لتخديم هذه الرحلات وتوفير كل ما يسهم فى استمرارية التشغيل بل والسعى لزيادته مستقبلا.



وأضافت الوزارة أنه بناء على هذا القرار قامت المؤسسة العامة للطيران المدنى السورى بمنح الأذونات لمصلحة الخطوط الجوية الجزائرية لاستخدام المطارات المدنية وستقدم التسهيلات المطلوبة لاستقبال الرحلات الجوية في سياق اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين.

وأكدت وزارة النقل علي العمل لتقديم ما يلزم من تعاون وتنسيق فى تعزيز هذه الخطوة المهمة التى تعكس متانة وقوة الروابط الاخوية التى تجمع البلدين وتدفعهما للمزيد من العمل المشترك فى مجالات عدة تعود بالخير والنماء لمصلحة الشعبين