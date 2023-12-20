موسم نيمار بـ5 مباريات.. طبيب البرازيل يصدم الهلال السعودي بالمدة العلاجية للاعب

كشف رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، عن مدة تعافي نيمار لاعب الهلال السعودي من الإصابة التي حلت به، وموعد عودته إلى الملاعب.

وجاءت تصريحات طبيب منتخب البرازيل، صادمة للهلال السعودي، حيث أكد أن نيمار بعد خضوعه لجراحة في الركبة، لن يلحق ببطولة كأس كوبا أمريكا العام المقبل، كما أنه لن يكون مؤثرا للفريق السعودي حتى نهاية الموسم الحالي، حيث أنه لن يكون جاهزا إلا في أغسطس 2024.

وخضع هداف البرازيل لجراحة، الشهر الماضي؛ بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، خلال فترة الأجندة الدولية.

وقال لاسمار، في تصريحات لإذاعة برازيلية، إنه من غير المتوقع أن يكون نيمار لائقا حتى أغسطس المقبل، ولا يعتزم المنتخب البرازيلي اختصار برنامج التعافي الخاص باللاعب، حيث أنه لن يعود للملاعب إلا بعد 9 أشهر.

وانضم نيمار إلى الهلال السعودي في أغسطس الماضي، قادما من باريس سان جيرمان ، ولم يشارك مع الفريق سوى في 5 مباريات فقط قبل أن يتعرض للإصابة وينتهي موسمه الأول مع الفريق.

وتعاقد نيمار مع الهلال السعودي لمدة موسمين مقابل 400 مليون دولار ، حيث يتقاضى في الموسم الواحد 200 مليون دولار مع وضع بنود امتيازات اخرى تضمنها عقده خاصة بالسكن والترويج للسعودية وتسجيل الأهداف بمكافآت مجزية