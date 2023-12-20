الرئيس الصيني يبلّغ بايدن بإعادة توحيد تايوان بأي طريقة

أفادت مصادر أمريكية، بأن الرئيس الصيني شي جين بينج أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن أنه سيعيد توحيد تايوان بأي طريقة.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن الرئيس شي أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما الأخيرة في سان فرانسيسكو أن بكين ستعيد توحيد تايوان مع البر الرئيسي للصين.

وأضافوا أن التوقيت لم يتحدد بعد، لافتين إلى أن الرئيس الصيني أبلغ بايدن في اجتماع حضره عشرات المسؤولين من الجانبين أن الصين تفضل السيطرة على تايوان سلميًا وليس بالقوة.

وأوضحت الشبكة أن الرئيس الصيني أشار أيضًا إلى التوقعات العامة للقادة العسكريين الأمريكيين الذين يقولون إن شي يخطط للاستيلاء على تايوان في عام 2025 أو 2027، وأخبر بايدن أنهم كانوا مخطئين لأنه لم يحدد إطارًا زمنيًا".

وأضافت أن "المسؤولين الصينيين طلبوا أيضا قبل القمة أن يدلي بايدن ببيان علني بعد الاجتماع يقول فيه إن الولايات المتحدة تدعم هدف الصين المتمثل في الوحدة السلمية مع تايوان".

ولفت المسؤولون إلى أن شي جين بينج كان "صريحًا لكنه لم يكن تصادميًا" مع جو بايدن.