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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة الفيوم لكرة القدم تختتم دورة المدربين للحصول على الرخصة الأفريقيةD

الدكتور جمال محمد
الدكتور جمال محمد على مدير ادارة المدربين بالاتحاد المصرى

اختتمت دورة المدربين 37 و38  للحصول على الرخصة التدريبية الافريقية D والتى نظمتها منطقة الفيوم لكرة القدم والاتحاد المصرى لكرة القدم  تحت اشراف الدكتور جمال محمد على مدير ادارة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم والكابتن انسان عاشور ابراهيم  عضو اللجنة الفنية بالاتحاد والدكتور أحمد عبدالباقى بكلية التربيه الرياضية جامعة الفيوم.

وأجريت مساء اليوم على ملاعب المدينة الرياضية فى دمو الامتحانات العملية والنظرية للدارسين باشراف الدكتور جمال محمد على والكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والدكتور احمد عبد الباقى وانسان عاشور والدكتور عاصم  .

استمرت الدورة لمدة 10 ايام باشراف الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى للمنطقة وحسنى خطيرى مدير ادارة المسابقات وطارق عبد المولى المدير المالى للمنطقة والكابتن سيد الشورة مدير لجنة حكام الفيوم والكابتن صبرى برديسى عضو لجنة الحكام والمحاضر فى قانون كرة القدم  والكابتن محمد سامى والكابتن عمر سيد والكابتن مصطفى عثمان الاداريين بالمنطقة وايمن كالوشا مسئول المهمات  .

وشارك فى الدورة  60 دارسا من اللاعبين القدامى والحاليين من ابناء محافظات الفيوم وبنى سويف والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ والغربية من بينهم  حسنى فتحى كابتن فريق المقاصة ولاعب الزمالك الاسبق واحمد فكرى لاعب الزمالك والاتحاد السكندرى، كما شارك فى الدورة لمدة ثلاثة ايام الكابتن اسلام يوسف حارس مرمى الترسانة السابق والكابتن محمد سعد نجم نادى المقاولون السابق .

والدارسون المشاركون هم: خالد نعيم محمود عبدالسلام - ياسر صابر عبدالعزيز  محمد - اسلام معوض عبدالواحد محمد - احمد عمر زكى عبد الصمد - على حسن رمضان احمد - احمد فكرى صابر جاب الله - احمد محمد اسماعيل  - حسنى فتحى حامد  - احمد حسين محمد - اشرف ناجى سيد  - احمد منصور عبدالرازق  - سمير مصطفى سمير على  - محمد عبدالسلام محمد  - محمد فوزى احمد  - احمد رجب يوسف - ياسر عبد العال احمد - محمـد احمد سامى محمـد  - احمد رمضان محمد - احمد مصطفى حسن جابر - محمود عويس توفيق - محمود الحسين محمد محمد - محمد محمود عبد المجيد – عمرو احمد عبد العزيز - عمرو عاطف محمـد محمـد - طارق محمد فضل - سيد عبد الحي عبد الوهاب - محمود سعد عبدالرحمن – هانى عبد الفتاح  حلمى امين - عمرو محمد فاروق - شريف محمد فاروق -محمد عبد الحليم امين - اكرم سيد محمود محمد  - شعبان عبدالتواب صابر - محمد سعد جوده سعد - على روبى يوسف حبيب - وائل محسن احمد محمد  - حامد حجاج حامد - محمد صلاح عبد الله - محمود محمد محمود محمد  - محمـد ناصر محمـد حسن –  عمر سيد رمضان مجاهد  - احمد راضى حميده عبدالقوى  - عمرو محمد شعبان -خالد محمد علي - احمد ابراهيم على - عبدالله رمضان عبدالعليم - جمعه رجب احمد - محمود رمضان محمد - محمود خطاب محمود  - جمال احمد سيد  - على مصطفى إبراهيم الشيخ - احمد مصطفى السيد  - عمرو رمضان معوض  - عبدالله احمد محمد حسن  -دانيال سامى دانيال  - احمد ياسر سعيد عبد المنطلب - احمد رجب محمد خاطر –احمد لطيف احمد  - خيرى على عبدالواحد - مؤمن مصطفى سيد شلقاني.

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