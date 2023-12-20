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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يسجل .. ليفربول يفوز بخماسية على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

محمد صلاح
محمد صلاح

انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد على ملعب آنفيلد، في ختام مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية،بفوز الريدز 5-1.

 

وسجل أهداف ليفربول كل من دومينيك سوبوسلاي وكورتيس جوزن وكودي جاكبو  ومحمد صلاح وكورتيس جونز في الدقائق 28، و56، و71، و82، و84 ، وسجل هدف وست هام جارود بوين في الدقيقة 77 من عم راللقاء.

 

وبهذا الفوز تاهل ليفربول للدور القادم من البطولة.

 

وأعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في ختام مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

 

وشهد تشكيل الريدز تواجد الثلاثي محمد صلاح وألكسندر أرنولد ولويس دياز على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

ليفربول: 

كليهير - حوميز - كوانساه - فان دايك - تسيميكاس - إيليوت - سوبوسلاي - جونز - إندو - جاكبو - نونيز.

 

وست هام: 

أريولا - كوفال - أوجبونا - مافروبانوس - جونسون - ألفاريز - سوتشيك - فورنالس - قدوس - بوين - سعيد بن رحمة

 

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