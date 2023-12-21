الجمعة 22 ديسمبر..العسيلي في حلقة خاصة من حبر سري مع أسما إبراهيم

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، المطرب محمود العسيلي في الجزء الثاني من حلقته بحبر سري الجمعة ٢٢ ديسمبر، الساعة العاشرة مساء، على قناة القاهرة والناس.



ويرد العسيلي خلال الحلقة على اتهامه بـ «النحت»، وتكرار ظهوره في أكثر من إعلان في نفس الفترة الزمنية، كما يعبر عن رأيه في اختفاء بعض النجوم الكبار من الساحة الفنية.



ويكشف محمود العسيلي خلال الحلقة سبب تكرار شائعة انفصاله عن زوجته الحالية .



الجدير بالذكر أن برنامج حبر سري يذاع على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة، الساعة العاشرة مساء ، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.