نجم ليفربول السابق يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح

طالب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعاقد مع جناح مانشستر سيتي السابق وبايرن ميونيخ الحالي ليروي ساني ، في حالة رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وصلاح هو بالفعل أفضل هداف لليفربول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال يسجل الأهداف مع نادي ميرسيسايد، والذي أحرز الدولي المصري 11 هدفا في 17 مباراة بالدوري حتى الآن هذا الموسم، كما قدم سبع تمريرات حاسمة.

وارتبط صلاح بشكل كبير بالانتقال إلى السعودية في الصيف. فشل الاتحاد بتقديم عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 31 عامًا، لكن من المتوقع أن يجددوا اهتمامهم في وقت ما من العام المقبل.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى عام 2025، لذا من المرجح أن يمثل الصيف المقبل فرصة ليفربول الأخيرة للحصول على رسوم ضخمة مقابل خدماته، وسيكون من الصعب جدًا على كلوب العثور على بديل مناسب لصلاح، وأحد الأسماء التي تم ربطها مع الريدز هو جناح بايرن ميونيخ ليروي ساني، والذي فاز رجل مانشستر سيتي السابق بـ 15 لقبًا كبيرًا في مسيرته، وبالطبع لديه الكثير من الخبرة القيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يطالب بالتعاقد مع ساني ليحل محل صلاح



ودعا لاعب ليفربول السابق جيرمين بينانت في محادثة ما teamtalk كلوب إلى التحرك لصالح ساني في حالة رحيل صلاح العام المقبل.

وغادر ساني مانشستر سيتي في عام 2020 لينضم إلى بايرن ميونخ، وشارك في 16 هدفًا في 14 مباراة هذا الموسم، ولكن كما ذكرنا، فقد تم ربطه باستمرار بعودة محتملة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة.

ويعتقد بينانت:" أن نهج ليفربول تجاه ساني “يناسب جميع الأطراف، واستبدال لاعب مثل صلاح سيكون أمرًا صعبًا للغاية، لكن هناك لاعبين يمكنك جلبهم بالمال، ومن المحتمل أن يتمكن ليفربول من الاستثمار في مجالات أخرى بفريقه إذا كانت الرسوم كبيرة بما يكفي، وليروي ساني هو اللاعب الذي أعتقد أن ليفربول يمكن أن يستهدفه إذا رحل صلاح، ولقد رأيناه في مانشستر سيتي وكم كان جيدًا هناك، لقد ذهب إلى بايرن ميونيخ ورفع مستواه إلى مستوى أعلى، لذلك هناك لاعبون هناك، وأنا متأكد من أن ليفربول سيفكر في الحياة بعد محمد لأنه لم يعد أصغر سنًا. أنا متأكد من أنه سيكون لديهم لاعبين في ذهنهم ليحلوا محله إذا رحل".

واستكمل: "لقد كان لدى ليفربول صلاح خلال أفضل سنواته من المحتمل أنه وصل إلى ذروته، لذا فإن التحرك في الصيف قد يناسب جميع الأطراف، ويمكن لـ "الخادم العظيم" صلاح أن يغادر ليفربول إذا جاء عرض سعودي كبير، وإن العرض المالي الكبير الذي يتراوح بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني لصلاح من المملكة العربية السعودية سيكون من الصعب رفضه، وعندما يصل اللاعب إلى الثلاثينيات من عمره، يبدأ دائمًا في التفكير في الوقت المتبقي له، وتبدأ في تصور الفصل التالي في حياته المهنية".



وأكد: "لقد كان محمد صلاح خادمًا عظيمًا للنادي منذ انضمامه لا أستطيع أن أقول أنه كان في ذروة صلاحياته هذا الموسم، وإنه يسجل الكثير من الأهداف، وإحصائياته تبدو رائعة، لكن قد لا تراه لمدة ثمانين دقيقة ثم يسجل هدفًا، وإذا جاء عرض مالي كبير يتراوح بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني من السعودية الموسم المقبل، فأعتقد أنه يجب أن تكون هناك محادثة بين النادي ومحمد صلاح".