عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم ليفربول السابق يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

طالب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعاقد مع جناح مانشستر سيتي السابق وبايرن ميونيخ الحالي ليروي ساني ، في حالة رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وصلاح هو بالفعل أفضل هداف لليفربول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال يسجل الأهداف مع نادي ميرسيسايد، والذي أحرز الدولي المصري 11 هدفا في 17 مباراة بالدوري حتى الآن هذا الموسم، كما قدم سبع تمريرات حاسمة.

وارتبط صلاح بشكل كبير بالانتقال إلى السعودية في الصيف. فشل الاتحاد بتقديم عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 31 عامًا، لكن من المتوقع أن يجددوا اهتمامهم في وقت ما من العام المقبل.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى عام 2025، لذا من المرجح أن يمثل الصيف المقبل فرصة ليفربول الأخيرة للحصول على رسوم ضخمة مقابل خدماته، وسيكون من الصعب جدًا على كلوب العثور على بديل مناسب لصلاح، وأحد الأسماء التي تم ربطها مع الريدز هو جناح بايرن ميونيخ ليروي ساني، والذي فاز رجل مانشستر سيتي السابق بـ 15 لقبًا كبيرًا في مسيرته، وبالطبع لديه الكثير من الخبرة القيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يطالب بالتعاقد مع ساني ليحل محل صلاح


ودعا لاعب ليفربول السابق جيرمين بينانت في محادثة ما teamtalk كلوب إلى التحرك لصالح ساني في حالة رحيل صلاح العام المقبل.

وغادر ساني مانشستر سيتي في عام 2020 لينضم إلى بايرن ميونخ، وشارك في 16 هدفًا في 14 مباراة هذا الموسم، ولكن كما ذكرنا، فقد تم ربطه باستمرار بعودة محتملة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة.

ويعتقد بينانت:" أن نهج ليفربول تجاه ساني “يناسب جميع الأطراف، واستبدال لاعب مثل صلاح سيكون أمرًا صعبًا للغاية، لكن هناك لاعبين يمكنك جلبهم بالمال، ومن المحتمل أن يتمكن ليفربول من الاستثمار في مجالات أخرى بفريقه إذا كانت الرسوم كبيرة بما يكفي، وليروي ساني هو اللاعب الذي أعتقد أن ليفربول يمكن أن يستهدفه إذا رحل صلاح، ولقد رأيناه في مانشستر سيتي وكم كان جيدًا هناك، لقد ذهب إلى بايرن ميونيخ ورفع مستواه إلى مستوى أعلى، لذلك هناك لاعبون هناك، وأنا متأكد من أن ليفربول سيفكر في الحياة بعد محمد لأنه لم يعد أصغر سنًا. أنا متأكد من أنه سيكون لديهم لاعبين في ذهنهم ليحلوا محله إذا رحل".

واستكمل: "لقد كان لدى ليفربول صلاح خلال أفضل سنواته من المحتمل أنه وصل إلى ذروته، لذا فإن التحرك في الصيف قد يناسب جميع الأطراف، ويمكن لـ "الخادم العظيم" صلاح أن يغادر ليفربول إذا جاء عرض سعودي كبير، وإن العرض المالي الكبير الذي يتراوح بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني لصلاح من المملكة العربية السعودية سيكون من الصعب رفضه، وعندما يصل اللاعب إلى الثلاثينيات من عمره، يبدأ دائمًا في التفكير في الوقت المتبقي له، وتبدأ في تصور الفصل التالي في حياته المهنية".


وأكد: "لقد كان محمد صلاح خادمًا عظيمًا للنادي منذ انضمامه لا أستطيع أن أقول أنه كان في ذروة صلاحياته هذا الموسم، وإنه يسجل الكثير من الأهداف، وإحصائياته تبدو رائعة، لكن قد لا تراه لمدة ثمانين دقيقة ثم يسجل هدفًا، وإذا جاء عرض مالي كبير يتراوح بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني من السعودية الموسم المقبل، فأعتقد أنه يجب أن تكون هناك محادثة بين النادي ومحمد صلاح".

يورجن كلوب محمد صلاح رحيل محمد صلاح ليروي ساني ليفربول الدوري السعودي للمحترفين لاعب ليفربول السابق الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

متحور كورونا الجديد .. الصحة العالمية توضح كيفية تجنب الإصابة ومدى خطورته

موضوعات متعلقة

وفاة الحارس ومدرب وسائق.. مولودية البيض الجزائري يتعرض لحادث مروري

صلاح يسجل .. ليفربول يفوز بخماسية على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية بالشوط الأول

محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ووست هام بكأس كارباو

برشلونة يفلت من كمين ألميريا ويفوز 3-2 في الدوري الإسباني

شادي محمد: الأهلي فرط في تأهل تاريخي لنهائي المونديال.. و2006 أفضل نسخة لي

كرة صلاح الذهبية وبرونزية محسن ياجور.. إنجازات العرب في كأس العالم للأندية

رموا الولد حيّ في الترعة .. إحالة أوراق شابين إلى المفتي بالبحيرة

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: استمرار صراع غزة وصمة عار لا تمحى

مين بليغ ده؟.. قصة أغنية لحنها الموسيقار بدموعه بعد انفصاله عن وردة

لوبيتيجي على رادار مانشستر يونايتد خلفاً لـ تين هاج

ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد؟..5 مصائب ويُحرم 21 نعمة

دعاء آخر الليل للرزق وتفريج الهم .. أدركه بـ21 كلمة قبل الفجر

لأول مرة على الإطلاق.. ناسا تستخدم الليزر لبث فيديو عالي الدقة من الفضاء السحيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة قـ تل داخل أحد المحال التجارية .. شاهد

هل تناول الشاي يقلل من الإصابة بالكوليسترول ؟

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

فيديو

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ