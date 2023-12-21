الشمس تتعامد على قدس الأقداس بمعابد الكرنك بالأقصر ... شاهد

شهد المئات منذ قليل بمدينة الأقصر، ظاهرة "تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس" بمعابد الكرنك بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأثريين بالمحافظة وعدد كبير من السائحين.

ويقول عبد الحارس زيادة مدير التنمية الأثرية بالاقصر إن تعامد الشمس على معابد الكرنك هى ظاهره فلكية وأثرية تحدث فى ٢١ديسمبر من كل عام حيث يتعامد فيها الشمس على معابد الكرنك من الساعة السادسه والنصف حتى السابعة صباحا، حيث تتسلل الشمس من خلال البوابة الشرقية للمعبد وتلقى بشعاعها على المحور الرئيسي للمعبد وتدخل قدس الأقداس، الذى كان محل تواجد الاله أمون وذلك هو بداية التوقيت الشتوى فى مصر القديمة والذى كان يعرف بعيد ميلاد رع الكبير .

وأضاف أن هذه الظاهرة تحدث كل عام فى معبدى الكرنك والدير البحرى على وجه الاله أمون، مما يوكد أن تشييد المعابد مرتبط بظواهر طبيعية وتغييرات الفصول بالمواسم الزراعية.

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